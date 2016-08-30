В замминистра финансов бросили тортом (фото)

По данным ряда СМИ, Марченко принимал участие в публичной дискуссии относительно изменения подходов к выплате стипендий.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов предложило урезать расходы на стипендии с нового бюджетного года.

В ведомстве пояснили, что Минфин направил главным распорядителям бюджетных средств инструктивное письмо о подготовке запросов к проекту государственного бюджета на 2017 год и проекту прогноза государственного бюджета на 2018 – 2019 годы.

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В рекомендациях, сопровождающих письмо, сказано о сокращении расходов на стипендии.

В случае, если рекомендации Минфина будут учтены в бюджете на следующий год, уже с 1 января 2017 года многие бакалавры и магистры не будут получать стипендию.

Вскоре в ведомстве заявили, что Минфин не отменял стипендии, но хочет предусмотреть новый механизм их выплаты.