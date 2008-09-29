Часть украинцев уже может получить безвизовый въезд в Словакию

С 29 сентября украинские граждане, проживающие в приграничной полосе со Словакией, могут подавать в дипломатические и консульские учреждения пакет документов на получение разрешения на безвизовое пересечение украинско-словацкой границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он напомнил, что 27 сентября вступило в силу Соглашение между правительствами Украины и Словакии о правилах местного приграничного движения.

По словам В.КИРИЛИЧА, соглашением предусмотрено, что поданный пакет документов должен рассматриваться не более 60 дней, а в отдельных случаях - до 90 дней.

Разрешение на безвизовых условиях пересекать украинско-словацкую границу оформляется не менее чем на один год, и не более чем на 5 лет. Стоимость разрешения - 20 евро.

Инвалиды, граждане пенсионного возраста, лица, не достигшие 15 лет, не платят никакого сбора при получении документа на пересечение украинско-словацкой границы на безвизовых условиях.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 6 августа 2008 года утвердил Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном приграничном движении.

Соответствующее соглашение было подписано 30 мая 2008 года в г. Братислава (Словакия).