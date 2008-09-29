Тимошенко забрала у Семенюк контрольный пакет Азовмаша

Кабинет министров Украины своим распоряжением передал в свое управление корпоративные права ОАО «Азовмаш» (Мариуполь, Донецкая область).

Соответствующее распоряжение Кабмина (№1271-р от 24 сентября т.г.) опубликовано на Урядовом портале.

В документе отмечается, что такая передача прав осуществляется с целью обеспечения надлежащего управления корпоративными правами государства относительно ОАО «Азовмаш».

Напомним, что ранее 50%+1 акция ОАО «Азовмаш» управлял Фонд госимущества Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Азовмаш» осуществляет управление ведущими мировыми производителями и разработчиками грузовых вагонов и платформ, конвертерного, доменного, горнорудного, кранового оборудования, бронетехники, автотопливозаправщиков и перевозчиков, заправочной космической техники: ОАО «МЗТМ», ОАО «Азовобщемаш», ОАО «ГСКТИ», ОАО «Мариупольский термический завод».

В январе-августе т.г. «Азовмаш» увеличил реализацию продукции в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 4,2 млрд. грн.