В Польше с 2017 года изменятся правила трудоустройства украинцев

Как сообщает Польское радио, вместо заявлений работодателей о намерении поручить выполнение работы иностранцу (пол. Ośwadczenie o zamiazre powierzenia pracy cudzoziemcowi) будут действовать разрешения (Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców), которые будут выдавать районные бюро труда (пол. Powiatowy Urząd Pracy).

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Председатель Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота объясняет, что нынешние проблемы связаны с тем, что, желая упростить процедуру трудоустройства соседей из-за восточной границы, в Польше действуют чрезмерные упрощения. Он говорит, что заявления не регистрируют на центральном уровне, а это затрудняет их проверку. Яцек Пехота отмечает, что есть работодатели, которые подают значительно больше заявлений, чем они в состоянии нанять работников. Следовательно, часть документов попадает на черный рынок.

Яцек Пехота считает, что эта проблема вскоре исчезнет. С 2017 года заменят заявления на разрешения, которые будут выдавать бюро труда. Их будут выдавать автоматически, но благодаря регистрации, их вероятность будет проще проверить.

Председатель Польско-украинской хозяйственной палаты признает, что существует риск, что бюро труда не будут успевать с проверкой заявлений. При этом он добавил, что есть идея, чтобы оплаты за выдачу этих разрешений оставались в бюро, а это позволит нанимать дополнительных работников.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года в Польше уравняют заработные платы сезонных работников из-за рубежа и поляков.

"Более 95% работающих в Польше иностранцев родом из Украины", - подчеркнул заместитель министра семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед.