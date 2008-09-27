Украину зовут в доноры Всемирной продовольственной программы

С 27 по 30 сентября делегация Всемирной продовольственной программы (ВПП) посетит Украину с целью привлечения ее в ряды своих поставщиков и доноров.

Как сообщили УНИАН, в Центре новостей ООН, делегацию возглавит заместитель исполнительного директора ВПП Джон ПАУЕЛЛ.

Делегация ВПП планирует встретиться с представителями правительства Украины с тем, чтобы обсудить возможность участия страны в укреплении глобальной продовольственной безопасности путем увеличения поставок на международные рынки ее зерна. Речь, в частности, пойдет о включении Украины в список стран, где ВПП осуществляет закупки сельскохозяйственной продукции для оказания продовольственной помощи бедным странам. В 2007 году ВПП закупила в Украине всего 405 тонн продовольствия, общей стоимостью 1,8 млн. дол.

«Необходимо подчеркнуть, что для Украины это возможность открыть новое измерение ее исторического партнерства с ООН и присоединиться к кругу доноров ВПП», - заявил Координатор системы ООН в Украине Френсис О‘ДОННЕЛЛ. Он выразил надежду, что украинские власти продемонстрируют свою приверженность борьбе с голодом и откликнутся на призыв ВПП, в частности, оказать содействие населению Эфиопии.

На днях ВПП призвала доноров выделить 460 млн. долларов для помощи жителям Эфиопии, пострадавшим от засух, наводнений и высоких цен на продовольствие.

Кроме того, недавно ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) обратила внимание на то, что в этом году в Украине будет собран богатый урожай зерновых. При этом эксперты ФАО подчеркнули, что это государство обладает огромным неиспользованным сельскохозяйственным потенциалом. Они заявили, что возлагают на Украину большие надежды в борьбе с продовольственным кризисом в мире. Стремительный рост цен на продукты питания в мире привел к тому, что в 2008 году в Украине были значительно увеличены масштабы посевов сельскохозяйственной продукции.

В марте этого года ФАО и Европейский банк реконструкции и развития обсуждали перспективы развития сельского хозяйства в постсоветских государствах на конференции в Лондоне. Речь шла о необходимости реализации неиспользованного потенциала сельскохозяйственного сектора государств Восточной Европы и СНГ, прежде всего таких стран как Казахстан, Россия и Украина. Сегодня эксперты ФАО отмечают, что эти обсуждения уже приносят свои плоды и надеются, что международное сообщество сможет рассчитывать на излишки зерновых в России и Украине. При этом отмечается, что украинские и российские фермеры могут извлечь выгоду из продовольственного кризиса в мире.

По данным ФАО, в странах СНГ в последние годы из производства было выведено около 23 миллионов гектаров пахотных земель. Эксперты считают, что, по меньшей мере, 13 миллионов гектаров из них можно использовать для выращивания сельскохозяйственной продукции без каких-либо серьезных экологических потерь.