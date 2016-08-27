Врадиевка-2 на Николаевщине: очевидцы рассказали свои версии событий роковой ночи для Цукермана

Свидетели той ужасной ночи рассказали ТСН подробности происшествия.

Переулок рядом с домом убитого не покидают журналисты, на лавочке сидит усталая женщина с черной повязкой на голове. Это двоюродная сестра покойного - Нина, которая приехала на похороны из Одессы.

"Просто не верится, - едва слышно говорит женщина, - он моложе меня на 9 лет был".

По словам Нины, ее брат хорошо зарабатывал, поэтому воровать, в чем его посмертно обвиняют, точно не мог, да и не пил чрезмерно. Больше говорить женщина не хочет. Устав от вопросов, она уходит в дом.

Через некоторое время в переулок заворачивает человек пенсионного возраста и полушепотом задает традиционный вопрос: "Когда похороны?" Пенсионер Владимир Захарович знал Александра с рождения - был соседом его родителей. Мужчина рассказывает, что Цукерман рос в порядочной семье со старшим братом Сергеем. Александр "возил высокое начальство" - гендиректора некой фирмы, а вот его жена "гуляла".

"Я видел его убитого здесь в трусах и наручниках, - грустно вздыхает мужчина. - Одного из милиционеров я знаю - Причипойду. Он неблагородный человек. Когда в РЭСе (районные электрические сети - Ред.) работал, и проявил себя не с лучшей стороны".

Владимир вспоминает, что конфликтных ситуаций в поселке ни у кого с полицией не было. Недовольны кривоозерцы разве что бездействием правоохранителей - местных пьяниц из баров не гоняют. Так и не вспомнив ни одной резонансной истории, пенсионер прощается и уходит.

На перекрестке, неподалеку от места происшествия, толпятся жители поселка. Они наперебой высказывают версии того, что произошло, искоса поглядывая в сторону переулка.

"Знаете, есть такая французская поговорка"Cherchez la femme", что означает "ищите женщину", - перекрикивает присутствующих седовласый мужчина. - Я даю вам 100%-ную гарантию, что здесь виновата женщина. Здесь был треугольник. Я вам как бывший учитель говорю, что эта геометрическая фигура мертва".

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"Как бы там ни было, но убивать человека нельзя! - всхлипывает женщина. - Они или накуренные были, или я не знаю, что там с ними было. А этот таксист - он же сосед мой. Правда, я даже не знаю, дома ли он, там не хожу".

По словам одного из товарищей Виталия, с легкомыслием жены Александр боролся не один год. Пока тот был в командировках, Алла могла делать, что пожелает. О том, что она любила мужское внимание, якобы знало все село, а Цукерман однажды даже тянул жену за волосы из местного бара. Виталий уверен, что не расставался его друг с женой только из-за сыновей.

"Таксист его в тот вечер привез. Саша был пьян, поэтому таксист помог Алле завести мужчину в дом. Саша уснул на некоторое время, а когда проснулся, то увидел, что таксист еще не ушел. Ударил он того таксиста, потом начал ему машину бить", - рассказывает Виталий.

Таксист Василий Нездоля живет чуть дальше от центра Кривого Озера. У него нет жены, зато есть две дочери - старшая живет и работает в Одессе, младшая пока с ним. Человек прячет следы побоев за широкими солнцезащитными очками и раздраженно выгоняет из двора, где чинят поврежденный ВАЗ, назойливых операторов.

"Идите! Вы не имеете права здесь находиться! Оно мне надо? У меня сахарный диабет", - кричит на журналистов Василий, затем смягчается и соглашается на разговор.

"Его жена меня в тот вечер вызвала. Сказала, что он не может сам дойти. Это где-то около трех часов ночи было. Привез к дому, позвонил жене - она вышла. Я его занес в дом, развернулся и пошел к машине, она почему-то не завелась. Я оттолкал ее - думал с буксира завести. Слышу, что в доме начался скандал. Потом выбежала со двора Алла, за ней Саша. Она забежала за машину, а он ко мне кинулся и начал меня бить. Я сразу упал. Сильно бил, - жалуется Василий и показывает ссадины. - Я не знаю, чем он был так недоволен, но кричал, что убьет. Сорвал с меня жилетку, начал бить машину. Я пошел в милицию".

В участке, по словам мужчины, ему сказали, что жена Цукермана уже вызвала наряд. Василий вернулся к их дому, где увидел два наряда. Полицейские отвели таксиста в машину, чтобы оформить протокол, поэтому он ничего не видел. Через некоторое время в переулок заехала скорая. Что там происходило, Василий не знает, но говорит, что слышал, как врач сказал: "Вы его убили". После дачи показаний таксиста отпустили домой, и он, оставив разбитую машину, побрел пешком.

"На похороны не пойду, не хочу, чтобы меня убили. Говорят, что я виноват в чем-то. А в чем? В том, что привез его?", - выразил возмущение таксист и попрощался с журналистами.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера. Как утверждают в полиции, Цукерман сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений, на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученные в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера вызвало бунт жителей райцентра, которые пытались помешать вывозу в Николаев 6 полицейских, которые выезжали по адресу Цукермана.

В результате состав отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набран заново, также из-за инцидента был заменен начальник Главного управления полиции в Николаевской области.