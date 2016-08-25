СМИ назвали дату повторной экспертизы тела убитого полицейскими жителя Кривого Озера (видео)

В Умани хоть и не сразу, но согласились провести необходимые исследования, говорится в сюжете ТСН.

Специалисты будут работать в пятницу, 26 августа. Тем временем в Николаеве избирают меры пресечения подозреваемым в убийстве мужчины.

Александр Причипойда и Николай Хоменко уже узнали, что следующие 30 дней проведут за решеткой. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения Денису Ляхвацкому. Именно он, со слов коллег, стрелял в Цукермана из травматического оружия, когда тот выбежал на правоохранителей с лопатой.

Эта история привела к крупным кадровым изменениям. Руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе уже представила нового исполняющего обязанности руководителя областной полиции и заявила о расформировании райотделе в Кривом Озере. Руководить правоохранителями в этом городе теперь будет 34-летний Александр Горпинич. Он уже пообещал никого из полицейских просто так на улицу не выгонять, а тщательно исследовать все обвинения, которые местные жители выдвигают в адрес правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что 24 августа в Кривом Озере почти 200 местных жителей пикетировали прокуратуру и райотдел полиции в связи с гибелью мужчины, который умер во время задержания полицейскими.