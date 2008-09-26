Немцов напрочил, что Украина будет платить за газ больше $400

Экс-первый вице-премьер-министр и экс-министр топлива и энергетики России Борис НЕМЦОВ прогнозирует, что цена на газ для Украины в следующем году составит более 400 дол. за 1 тыс. куб. м газа.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Точную цифру я не могу назвать, но это будет больше 400 дол. Насколько больше – не знаю», - отметил Б.НЕМЦОВ.

По его словам, эта цифра станет реальной уже 1 января, когда вступят в силу контракты, подписанные ОАО «Газпром» с Узбекистаном и Туркменистаном.

Б.НЕМЦОВ отметил, что «Газпром» добычу газа не увеличивает, а для выполнения контрактов скупил среднеазиатский газ по «астрономическим ценам».

«Его цена со следующего года будет около 300 дол. за тысячу кубических метров. И это не цена газа на границе с Украиной, а цена газа в Средней Азии. К ней надо еще прибавить расходы на транспортировку газа от Средней Азии до Восточной Украины, прибыль трейдера», - сказал он.

Б.НЕМЦОВ напомнил, что в целом Украина потребляет около 70 млрд. куб. м газа, из них 20 млрд. куб. м добывает сама, остальной газ закупается в Средней Азии и России.

Б.НЕМЦОВ считает увеличение цены на газ серьезным испытанием для Украины.

«Это очень серьезное испытание, а, учитывая постоянную политическую турбулентность, в которой находится страна, а также очевидные предвыборные проблемы, с которыми вы каждый день сталкиваетесь, я думаю, этот фактор будет играть политическую роль», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Он также считает, что даже в случае возвращения к власти лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА цена на газ останется высокой.

«Цена будет высокая в любом случае. Даже если очень сильно любить Виктора Федоровича и ненавидеть всех остальных, даже при этом «Газпром» в ущерб себе работать не будет, а уж тем более «РосУкрЭнерго»», - добавил он.

Справка УНИАН. В 2008 году Россия поставляет в Украину газ центрально- и среднеазиатского происхождения по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

В 2007 году стоимость газа составляла 130 долл. за тыс. куб. м, а в 2006 году - 95 долл. за тыс. куб. м.