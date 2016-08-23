Чиновника Черновицкого горсовета поймали на взятке
18:26, 23 августа 2016Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили во взяточничестве заместителя руководителя одного из департаментов Черновицкого городского совета.
Черновицкий чиновник получил взятку, чтобы провести сделку вне системы ProZorro / ssu.gov.ua
Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал от частного предпринимателя 5 тысяч гривень за содействие в заключении договора подряда на выполнение строительных работ.
Соглашение общей стоимостью почти 200 тысяч гривень чиновник обещал провести вне электронной системы публичных закупок ProZorro.
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Сотрудники спецслужбы задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения денег.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения денег / ssu.gov.ua
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