Чиновника Черновицкого горсовета поймали на взятке

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал от частного предпринимателя 5 тысяч гривень за содействие в заключении договора подряда на выполнение строительных работ.

Соглашение общей стоимостью почти 200 тысяч гривень чиновник обещал провести вне электронной системы публичных закупок ProZorro.

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Сотрудники спецслужбы задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения денег.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.