В Николаеве на крупной взятке "погорел" один из главных налоговиков

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители задокументировали, что чиновник систематически требовал и получал через посредника деньги от местного бизнесмена. Коммерсант платил "дань" за непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности и прекращение уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов.

Читайте такжеЗадержанного на взятке мэра Ромен арестовали с возможностью выйти под залог 145 тысяч

Согласно сообщению, сотрудники спецслужбы задержали посредника в центре Николаева во время получения третьей части взятки в размере 250 тысяч гривень. Общая сумма "траншей", переданных чиновнику, составила почти семьсот тысяч гривень.

Сейчас проводятся обыски в служебном кабинете чиновника, по местам его проживания и посредника.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, задержанный является подполковником налоговой милиции Подгородинским Романом Николаевичем, который занимает должность первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Николаевской области.