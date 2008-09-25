Андриевский: метро может перекрыть убытки доходами от рекламы

Цена проезда в метро может оставаться на сегодняшнем уровне, если метрополитен будет эффективно использовать доходы от коммерческой деятельности предприятия. Об этом заявил один из лидеров Блока Кличко, депутат Киеврады Дмитрий Андриевский.

«Известно, что только реклама в метрополитене приносит около 125 миллионов гривен прибыли в год. Этими средствами вполне можно перекрыть 93 миллиона убытков, о котором докладывает руководство метрополитена. А развитие предприятия целесообразно осуществлять, привлекая средства столичного бюджета», - отметил Андриевский.

По убеждению депутата, пока власть города не использовала все резервы для сохранения справедливой цены на проезд в метро, говорить о повышении тарифов рановато. А бюджетные дотационные средства логичнее было бы использовать для перестройки инфраструктуры и строительства новых станций.

Именно поэтому, по убеждению Дмитрия Андриевского, выводы рабочей группы Киеврады относительно покрытия эксплуатационных расходов метрополитена за счет средств от уплаты за проезд нуждаются в существенном дополнении с учетом эффективной хозяйственной деятельности.