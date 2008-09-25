Если будут выборы, то по старым спискам

В Донецкой области не выполняется постановление Кабмина о создании реестра избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

«Реестра избирателей нет. Постановление Кабинета министров о создании реестра избирателей, которое было подписано еще 2 года назад, не выполняется», - сказал губернатор. Поэтому, по его словам, «если и будет принято решение о досрочных выборах, то базой для них будут те данные, которые ранее были до этого».

В.ЛОГВИНЕНКО отметил, что «единственное - будет что-то уточняться за то время до выборов, которое будет отведено на эту работу, но реестра не будет». Он подчеркнул, что «данная программа не финансируется».

«В каждом городе и районе должна быть создана группа специалистов, которая обязана непосредственно заниматься реестром избирателей, - объяснил губернатор. - Это как организующий и аккумулирующий центр, аналогичное должно быть и здесь, в областном центре, у нас в администрации».

В.ЛОГВИНЕНКО сказал, что в свое время в регионе были проведены обучающие семинары, поэтому «в кадровом отношении мы практически готовы» к выборам. Также определены помещения для избирательных участков.

«Более того, мы уже сейчас занимаемся обеспечением оргтехникой, изыскиваем такую возможность, потому что понимаем, что рано или поздно такая работа начнется», - отметил губернатор. И добавил: «А тем более, если будет принято решение о досрочных выборах, то списки потребуют уточнения, а это достаточно сложная работа». «Организационно мы уже понимаем, кто с кем работает и как работать, вопрос остается в финансировании», - заключил В.ЛОГВИНЕНКО.

«Главное – это позиция правительства, так как постановление о создании реестра избирателей пока не выполняется», - подытожил он.