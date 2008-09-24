VIII Международный экономический форум пройдет во Львове

Во Львове 1-3 октября пройдет VIII Международный экономический форум, организованный Львовской облгосадминистрацией, Львовским областным и Львовским городским советами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ.

Он отметил: “Мы надеемся, что результаты нынешнего форума с точки зрения инвестиций будут на порядок выше по сравнению с прошлыми годами. Для сравнения, за годы независимости во Львовщину было привлечено около 1 млрд. долларов инвестиций, а в ближайшие 3-4 года мы планируем получить 4-5 млрд. долларов инвестиций".

Как сообщил глава Львовской ОГА, нынешний форум будет состоять из трех частей: выступления, посвященные развитию инфраструктуры региона и привлечению инвестиций, развитию исторического наследия с помощью концессионных соглашений, а также инвестиционные торги, где будет предложен ряд интересных объектов.

По словам Н.КМИТЯ, привлеченные инвестиции позволят улучшить социальный уровень жизни львовян, а также увеличить поступления в региональный и местный бюджеты.

Среди гостей нынешнего форума ожидаются Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, еврокомиссар по вопросам регионального развития Данута ХУБНЕР, министр регионального развития Польши Эльжбета БЕНКОВСКА. В форуме примут участие 250 представителей международного и украинского государственного аппарата, ведущие бизнесмены и инвесторы.