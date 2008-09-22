Задержан член банды, грабившей пенсионеров

В Житомирской области задержан один из участников преступной группировки, грабившей пенсионеров.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил и.о. начальника Управления МВД Украины в Житомирской области Сергей ТАЛЬКО.

По его словам, "в начале сентября этого года в Попильнянский райотдел милиции с заявлением обратился 53-летний житель села Парипсы, который сообщил, что к нему вечером в дом проникли двое неизвестных в масках и силой отобрали более 11 тысяч гривен и мобильный телефон".

Во время оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска области по подозрению в совершении этого и ряда подобных преступлений задержали ранее судимого жителя Киевщины. У него изъяли похищенный в Парипсах мобильник.

"Сейчас милиция принимает меры для задержания второго соучастника преступления", - сказал С.ТАЛЬКО.