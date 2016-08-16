Апелляционный суд Киева оставил имущество прокурора сил АТО Кулика под арестом

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила в силе постановление Соломенского районного суда Киева об аресте движимого и недвижимого имущества Кулика.

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Как отметил первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, постановление об аресте имущества Кулика обусловлено досудебным расследованием, в частности тем, что Кулику объявлено подозрение в том, что он обогащался, состоя в различных должностях в органах прокуратуры.

Также Грищук добавил, что арест имущества является временной санкцией, которая препятствует отчуждению данного имущества, являющегося на сегодняшний день вещественным доказательством. Кроме того, отметил он, потенциально данное имущество может подлежать спецконфискации.

В то же время адвокат Кулика заявил, что арестованное имущество принадлежало бывшей жене Кулика и было приобретено до того, как Кулик занял должность военного прокурора.

В свою очередь, прокуроры в сегодняшнем судебном заседании приводили доказательства того, что Кулик и его бывшая жена, несмотря на официальный развод, ведут совместное хозяйство и совместно распоряжаются имуществом.

Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту получения прокурором сил АТО в собственность активов в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждена доказательствами, по ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса ("незаконное обогащение").

Досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд ценных объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. Право собственности преимущественно оформлено на близких людей.

Соломенский райсуд 1 июля наложил арест на имущество Кулика, в частности, на 2 автомобиля, три квартиры, 2 паркоместа, 1 нежилое помещение (терраса) и земельный участок на время расследования дела САП.