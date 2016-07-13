За подозреваемого в незаконном обогащении военного прокурора Кулика взялась Генпрокуратура

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Учитывая решение Апелляционного суда города Киева, которым отменено решение суда первой инстанции об отстранении прокурора сил АТО Кулика от должности, Генеральная прокуратура Украины настаивает на принципиальной позиции Юрия Луценко об отсутствии преференций перед законом любого работника органов прокуратуры. Что касается Кулика, то в отношении него, по письму Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, Генеральной прокуратурой проводится служебная проверка», - сообщили в ГПУ.

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Кроме того, как отметили в ведомстве, несмотря на участие Кулика в важных уголовных процессах по «делу Курченко», будет обеспечена его явка в Национальное антикоррупционное бюро Украины для проведения необходимых следственных действий.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что в Украине «не будет неприкасаемых, и все прокуроры должны быть прозрачными перед НАБУ и обществом».

Как сообщал УНИАН, 29 июня детективы НАБУ провели обыск по месту жительства Кулика. В тот же день детективы вручили Кулику письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение).

1 июля Соломенский районный суд Киева арестовал на время досудебного расследования два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два паркоместа, одно нежилое помещение и ряд банковских счетов, которыми владеет Кулик.

4 июля Соломенский райсуд по ходатайству НАБУ отстранил Кулика от исполнения служебных обязанностей на 2 месяца.

В тот же день суд избрал для Кулика меру пресечения в виде личного обязательства.

В то же время сегодня, 13 июля, Апелляционный суд Киева восстановил Кулика в должности прокурора сил АТО.