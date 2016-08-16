В этом году наивысший балл на ВНО получили 258 выпускников

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий, подводя итоги внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации участников тестирования в 2016 году.

Он отметил, что в этом году 200 баллов на ВНО получили меньше человек, чем в прошлом.

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При этом Карандий подчеркнул, что из всех четырех учебных предметов, по которым имел право сдать тесты каждый участник ВНО, никто не получил по 200 баллов.

Кроме того, он сообщил, что больше всего участников ВНО с 200 баллами в Киеве – 65 человек, во Львовской области – 37, в Харьковской и Днепропетровской – по 16 человек, в Киевской области – 14 и Одесской – 11 человек.