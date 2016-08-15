Дело об изменении результатов ВНО передали в суд, 26 студентов уже отчислили

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Завышение результатов ВНО предоставило незаконные преимущества в доступе к высшему образованию сотням абитуриентов, преимущественно детям руководителей органов государственной власти высшего уровня, правоохранительных органов, работников системы образования, народных депутатов Украины и их помощников, и ограничило возможность получения образования талантливой молодежью, которая имела на это законное право», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Минобразования назвали топ-10 вузов, где увеличено количество мест госзаказа

Досудебным расследованием установлено, что в 2006 году с целью преодоления коррупции в высших учебных заведениях во время зачисления абитуриентов правительством создан Украинский центр оценивания качества образования для проведения внешнего независимого оценивания. В 2007-2008 годах УЦОКО разработал программное обеспечение, которое используется на всех этапах проведения ВНО с 2008 года и защищает все этапы проведения тестирования от внешнего вмешательства.

«Вместе с тем, руководством УЦОКО с целью личного обогащения и карьерных соображений в 2008 году создана преступная организация, которая завышала результаты оценивания абитуриентов путем внутреннего вмешательства в компьютерные системы. Так, в 2014-2015 годах следствием установлено завышение результатов ВНО более чем 200 лицам, а всего с 2008 года - около 2000», - отмечается в сообщении.

По данным ГПУ, с целью прикрытия незаконного вмешательства в системы руководством УЦОКО намеренно не было обеспечено создание комплексной системы защиты информации, которая предусмотрена законом Украины «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах», к тому же еще и публично отрицалась возможность вмешательства в результаты ВНО.

При этом в ходе досудебного расследования установлена непричастность к завышению результатов оценивания должностных лиц Донецкого, Львовского, Днепропетровского и Херсонского региональных центров оценивания качества образования, большинства работников УЦОКО, "почти все противоправные действия совершались руководством Центра", отметили в ведомстве.

В настоящее время ГПУ завершено досудебное расследование по фактам создания преступной организации, присвоения и легализации ею бюджетных средств в сумме свыше 4 млн грн, завышения результатов ВНО в 2014-2015 годах.

Благодаря принятым мерам по организации досудебного расследования, сотрудничеству Генеральной прокуратуры Украины с Министерством образования и науки Украины (министрами Квитом С.М. и Гриневич Л.М., их первым заместителем Совсун И.Г.), действующим руководителем УЦОКО Карандием В.А., несмотря на то, что доступ к программному обеспечению ВНО имели только участники преступной организации, «срыва проведения ВНО в 2016 году удалось избежать», заявили в ведомстве.

По данным ГПУ, этим лицам инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным положением), ч. 4 ст.28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

ГПУ обеспечивает восстановление прав потерпевших, по результатам чего уже отчислено 26 студентов, представивших недостоверные данные о результатах ВНО и соответствующие документы направлены в высшие учебные заведения еще в отношении 174 лиц.

Материалы досудебного расследования по завышению результатов ВНО в 2008-2013 годах в соответствии с требованиями УПК Украины выделены в отдельное производство, после завершения которого им будет дана правовая оценка и решен вопрос об ответственности лиц, предоставивших недостоверные данные о ВНО в 2008-2013 годах (аннулирование выданных им дипломов, возвращение ими средств в бюджет, восстановление прав потерпевших).