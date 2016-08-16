Больше всего участников ВНО не сдали тесты по языку и истории Украины на Западе

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий, подводя итоги проведения внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации участников тестирования в 2016 году.

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«Если взять математику, то у нас явными лидерами являются Львов, Киев, Волынская область», - сказал он.

Однако, по словам Карандия, больше всего участников ВНО не преодолели пороговый балл «сдал/не сдал» по математике - в Черновицкой (23,2%), Закарпатской (19,9%) и Житомирской (19,8%) областях. По английскому языку не преодолели пороговый балл - в Николаевской (23,3%), Донецкой (22%), Одесской (19,7%) и Херсонской (19,7%) областях; по географии - в Закарпатской (7,4%), Одесской (6,2%) и Ивано-Франковской (6,2%) областях.

По биологии - в Закарпатской (14%), Николаевской (12,3%) и Одесской (12%) областях; по физике - в Сумской (23,5%), Житомирской (21,2%), Запорожской (20,6%) и Кировоградской (20,6%) областях; по химии - в Николаевской (17,6%), Кировоградской (16,4%) и Херсонской (16,3%) областях.

Отвечая на вопрос о том, с чем связаны низкие результаты ВНО по украинскому языку в Закарпатской области, Карандий, в частности, отметил, что там есть «мощный языковой фактор». По его словам, на Закарпатье больше жителей, по сравнению с другими регионами, общаются на языках национальных меньшинств.

Также директор УЦОКО отметил, что в этом году в Центр было подано 5761 апелляционное заявление на результаты тестов, что составляет около 0,3% от общего количества тестов. В то же время в предыдущие годы этот показатель достигал 0,7%.

Как сообщал УНИАН, в этом году для поступления в высшие учебные заведения абитуриенты должны были подать сертификаты ВНО только 2016 года. Каждый участник ВНО вправе сдать тесты не более чем по 4 учебным предметам. В целом тестирование проводилось по 12 предметам. Основная сессия ВНО проходила с 5 мая по 17 июня, дополнительная - с 14 июня по 4 июля.