ВР приняла антирейдерский закон

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законі Украины (о недопущении захвата предприятий, учреждений, организаций)».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал 351 народный депутат из 377 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, законом вносятся изменения, предусматривающие, что при выполнении судебных решений, постановлений об изменении органов управления и должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности могут привлекаться исключительно работники органов внутренних дел. Привлечение же других лиц в процессе выполнения таких решений не допускается.

Вместе с тем предусматривается внести изменения в Закон Украины «О милиции» и предусмотреть обязанность милиции оказывать помощь государственному исполнителю при проведении исполнительных действий в установленных законодательством Украины случаях. Также предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины и ввести уголовную ответственность за незаконный захват предприятий, учреждений, организаций.