Ющенко про Голодомор, заповедник, воду, газ, шерсть и усыновление

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателю Херсонской областной государственной администрации Борису СИЛЕНКОВУ провести работы по расширению границ заповедника «Аскания Нова» и предоставление статуса заповедника территории полуострова Бирючий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня на встрече В.ЮЩЕНКО и Б.СИЛЕНКОВА «в рамках регулярных отчетов главе государства руководителей регионов».

Президент заслушал доклад председателя ОГА, касающийся социально-экономической ситуации в области и обратил внимание на ряд текущих вопросов развития региона.

Отдельное внимание во время беседы было уделено теме мероприятий в Херсонской области в связи с 75-летием Голодомора 1932-1933 годов. Как проинформировал главу государства Б.СИЛЕНКОВ, в области насчитывается восемь районов, население которых пострадало от Большого Голода. По результатам проведенной в регионе работы, сообщил руководитель ОГА, пока выявлено девять мест массовых захоронений жертв Голодомора, на двух из них уже установлены обелиски.

Во время разговора, кроме того, обсуждался вопрос завершения работ по обеспечению населения области питьевой водой, газификации населенных пунктов и тому подобное. Речь шла также о мерах по развитию в регионе овцеводства и производства по переработке шерсти.

Глава государства обратил внимание на необходимость увеличения финансирования и в целом внимания местных властей к программам по национальному усыновлению и других форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Речь шла также о важности введения энергосберегающих технологий в детсадах, школах, школах-интернатах и тому подобное.