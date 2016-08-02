Днепр станет первым городом, в котором заработают "умные" светофоры
16:47, 02 августа 2016Общество
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Все светофоры города будут автоматически "согласовывать" друг с другом время проезда и остановки транспорта.
Также приведут в порядок в Днепре дорожные разметки / ТСН
Об этом сообщает 056.ua.
Как рассказал заместитель городского головы, директор департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Михаил Лысенко, в светофоры вмонтируют автоматизированную систему. Днепр - первый город в Украине, где появится такая система.
Также приведут в порядок в Днепре дорожные разметки. Их покроют более стойкой краской.
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