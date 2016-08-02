Днепр станет первым городом, в котором заработают "умные" светофоры

Об этом сообщает 056.ua.

Как рассказал заместитель городского головы, директор департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Михаил Лысенко, в светофоры вмонтируют автоматизированную систему. Днепр - первый город в Украине, где появится такая система.

Также приведут в порядок в Днепре дорожные разметки. Их покроют более стойкой краской.