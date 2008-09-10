Крейсер "Москва" ЧФ РФ возвратился в Севастополь из района Абхазии

Флагманский корабль Черноморского флота Российской Федерации ракетный крейсер „Москва” сегодня утром возвратился в Севастополь из района Абхазии. Как передает корреспондент УНИАН, корабль вошел в Севастопольскую бухту в 9.05. На набережной бухты корабль встречали несколько активистов проросийских общественных организаций и политических партий с российскими и Андреевкими флагами. Причем у входа в бухту корабль на этот раз уже не встречали, как и не было такого ажиотажа, который имел место 23 августа, когда «Москва» возвращалась в Севастополь после участия в блокаде грузинских берегов в районе порта Поти и берегов Абхазии.

Как сообщил УНИАН источник в штабе Военно-Морских Сил Украины, командование российского ЧФ своевременно, согласно недавно установленному украинской стороной новому порядку, оповестило о возвращении корабля. Единственное, добавил источник, российские военные делали это несколько раз, поскольку дата возвращения крейсера несколько раз менялась.

Крейсер „Москва” во второй раз за последний месяц нес службу у берегов Грузии с 26 августа.