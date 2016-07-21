Расследование убийства Шеремета: взрывчатку рассчитали исключительно на водителя – СМИ

Предварительная информация, полученная следственной группой в процессе первичных исследований тела и автомобиля погибшего журналиста Павла Шеремета, свидетельствует, что целью преступников был именно водитель. Об этом сообщил источник ZN.UA в правоохранительных органах.

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По словам источника, судмедэксперты уже закончили работу над телом погибшего журналиста, и сделали выводы, что смерть наступила в результате несовместимых с жизнью травм и кровопотери.

"Расчёт был точный и грамотный. Взрывчатки было заложено ровно столько, чтобы хватило только для водителя, и не поразило никого рядом. Если бы взрывная волна пошла вниз, ее бы существенно загасило в земле, но она пошла вверх и влево. Это была охота исключительно на жертву убийства", - сказал собеседник издания.

"Если бы в машине были пассажиры, то они, скорее всего, выжили бы. Это говорит о том, что расчёт был сугубо на поражение водительского места, а не на уничтожение всей машины", - добавил он.

"Минно-взрывная травма, смерть наступила от большой, быстрой и критичной для жизни (1-2 минуты) кровопотери и шока. Шансов не было", - сказал собеседник.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".