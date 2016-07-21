Появились фото обыска в имении мэра Бучи

Мэр Бучи Анатолий Федорук спрятал свой особняк за многометровым забором. За ним – большая территория с садами, теплицами и беседками, пишет Информатор.

Читайте такжеВ горсовете Ирпеня опровергают побег мэра: выйдет на работу "после обеда" - СМИ

Отмечается, что в помещении Федорука изъяли средства, иконы, ювелирные изделия, медали и ордена.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, целью обыска было изъятие не собственно драгоценностей, денег, а документов, которые указывают на совершение преступлений, последствиями которых является причинение государству сотен миллионов убытков".