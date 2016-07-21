Появились фото обыска в имении мэра Бучи
16:42, 21 июля 2016Общество
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Сегодня, 21 июля, в 6 утра Генеральная прокуратура начала обыск в имении подозреваемого в хищении 900 гектаров леса в Киевской области через преступные схемы.
ГПУ провела обыск в имении мэра Бучи / informator.news
Мэр Бучи Анатолий Федорук спрятал свой особняк за многометровым забором. За ним – большая территория с садами, теплицами и беседками, пишет Информатор.
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Отмечается, что в помещении Федорука изъяли средства, иконы, ювелирные изделия, медали и ордена.
Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, целью обыска было изъятие не собственно драгоценностей, денег, а документов, которые указывают на совершение преступлений, последствиями которых является причинение государству сотен миллионов убытков".
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