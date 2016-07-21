В ГПУ рассказали об обысках у мэров Бучи и Ирпеня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве рассказал начальник департамента Генеральной прокуратуры Украины Владимир Гуцуляк.

Представитель генпрокуратуры рассказал об обысках в квартирах мэров Бучи и Ирпеня Анатолия Федорука и Владимира Карплюка.

"Нашей целью было изъятие не собственно драгоценностей, денег, а документов, которые указывают на совершение ими преступлений, последствиями которых является причинение государству сотен миллионов убытков", - сказал Гуцуляк.

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"Но одновременно в рамках этих мероприятий действительно были изъяты ценности, денежные средства, которые... принадлежат Бучанскому городском совету. Эти ценности и средства будут должным образом зафиксированы, задокументированы в протоколе обыска и изъяты с целью предоставления оценки законности их происхождения и возможности в дальнейшем обращения в доход государства в рамках специальной конфискации, предусмотренной санкцией за совершенные преступления", - заявил Гуцуляк.

Также он сказал, что "мы сейчас устанавливаем полный круг лиц".

"Очевидно, что в ближайшем будущем будут подготовлены подозрения всем причастным лицам. Они будут привлечены к ответственности", - добавил Гуцуляк.

При этом он отказался назвать количество подозреваемых лиц.

Также он прокомментировал информацию в СМИ, что якобы мэр Ирпеня сбежал из Украины.

"Это оперативная информация и официально она не подтверждена. В настоящее время мы предпринимаем исчерпывающие меры для того, чтобы официально опровергнуть или подтвердить, получить информацию по поводу того, что один из фигурантов покинул территорию Украины через один из аэропортов Киевской области", - сказал Гуцуляк.

Однако начальник департамента ГПУ признал, что место пребывания мэра Ирпеня Карплюка неизвестно. В то же время, по его информации, мэр Бучи Федорук должен находиться в городе.

Гуцуляк сказал, что о подозрениях еще никому не сообщали, поскольку "основной целью является сейчас изъятии оригиналов документов с оригиналами подписей, которые засвидетельствуют всех лиц, причастных к их подписание, составление, подтверждение, визирования".

"Сейчас уголовное производство по факту злоупотребления, по ст. 364 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 6 лет лишения свободы. Но есть основания предполагать, что в действиях лиц есть превышение служебных полномочий, повлекших ущерб в особо крупных размерах. Если это подтвердится, а предварительно поводы для таких утверждений уже есть, то очевидно, что им также будет инкриминировано статью 191 УК, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы", - подчеркнул Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, правоохранители провели обыски по 31 адресу в рамках расследования дела о незаконном выделении земли должностными лицами Бучанского горсовета. Их подозревают в незаконном изъятии из собственности государства 890 га особо ценных земель лесохозяйственного назначения.