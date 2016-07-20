Киевляне приносят цветы на место трагической гибели журналиста Шеремета (фото)

Фотографии оставленных киевлянами букетов показывают в соцсетях очевидцы, в числе которых журналист Антон Комаров.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что создана следственно-оперативная группа. Кроме версии об убийстве из-за профессиональной деятельности, в ГПУ рассматривают возможность версии дестабилизации ситуации в центре столицы.

Журналист последние 5 лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".