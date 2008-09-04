Тимошенко: надо заменить райгосадминистрации исполкомами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым путем изменения Конституции в целях децентрализации власти - заменить райгосадминистрации исполнительными структурами районных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, о том, что такие изменения необходимо вносить безотлагательно Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с мэрами городов и представителями обладминистраций, которое было посвящено подготовке проекта госбюджета на 2009 год.

“Обязательно я выйду с такой инициативой, и в Верховной Раде, я думаю, найдется конституционное большинство для того, чтобы дать полномочия местным органам власти, местным органам самоуправления, дать возможность им ни с верху получать руководителей исполнительной власти, а делать это на местах, и не иметь районных государственных администраций, а иметь исполкомы в каждом совете”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что именно таким путем можно обеспечить действенность местной власти.