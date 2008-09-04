11 сентября во Львове торжественно откроется 15-я Национальная книжная выставка-ярмарка «Форум издателей во Львове», который будет продолжаться четыре дня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в этом году организаторы «Форума издателей» призовут отечественных издателей и представителей организаций книготорговли к обсуждению одной из самых актуальных проблем, присущих украинскому книжному рынку, – «Статистика и анализ книжного рынка».

Президент ГО «Форум издателей» Александра КОВАЛЬ отметила, что «к сожалению, никто в Украине не может сказать, сколько книг издается, а главное – сколько их продается. Общее количество названий не является тем показателем, по которому можно определять читательский, потребительский спрос и его приоритеты. И только статистика розничной продажи может помочь в таком анализе».

В рамках нынешнего форума состоятся: конкурс «Лучшая книга Форума издателей», третий Международный литературный фестиваль «Литература в эру масс-медиа», бизнес-форум «Украинский книжный рынок. Значение статистической и аналитической информации для эффективного развития», первый открытый чемпионат Украины по быстрым шахматам среди украинских писателей и издателей памяти Степана Попеля.

Форум издателей по приглашению организаторов посетит признанный эксперт, писатель, журналист Лукаш ГОЛЕМБЕВСКИЙ, который уже десять лет занимается статистикой польского книжного рынка. Специальным гостем Литературного фестиваля будет российский писатель, автор «Голубого сала» Владимир СОРОКИН.