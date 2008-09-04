Цена "нефтяной корзины" упала до самой низкой отметки за 5 месяцев

Цена "нефтяной корзины ОПЕК" упала на 6% и установилась на самой низкой отметке почти за пять месяцев. По состоянию на 2 сентября "корзина" ОПЕК подешевела на 6,62 долл., а ее цена официально составила 103,40 долл./барр. Цена "корзины" упала до самого низкого значения с 9 апреля с.г., когда она составляла 102,38 долл./барр.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был введен в официальную лексику нефтяного рынка с 1 января 1987 г., уточняет РосБизнесКонсалтинг, и с тех пор остается одним из главных ценовых индикаторов мирового рынка нефти.

"Корзина" является совокупным среднеарифметическим показателем цены нефти, которую поставляют на мировой рынок страны ОПЕК. С марта 2008 г. "корзина" представлена следующими 13 нефтяными марками: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола); Oriente (Эквадор); Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).