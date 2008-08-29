С 30 сентября поезд Ковель-Киев будет ходить по новому графику

Поезд „Ковель-Киев" с 30 сентября будет курсировать по новому графику, откорректированному по просьбе городского головы Луцка Богдана ШИБЫ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Луцка, Б.ШИБА обратился в дирекцию Львовской железной дороги с просьбой внести изменения в график движения поезда №364/363 „Ковель-Киев" в части отправления из Луцка.

Нынешний график с отправлением из Луцка в 1.26 доставляет неудобства пассажирам областного центра. Изучив предложения и обращения, дирекция железной дороги откорректировала расписание движения поезда.

Таким образом, с 30 сентября поезд №364 „Ковель-Киев" с отправлением из Ковеля в 17.23 и прибытием в Киев в 5.55 в Луцке будет находиться с 19.25 до 19.49.

Поезд №363 „Киев-Ковель" с 1 октября будет отправляться из Киева в 21.20 и прибывать в Ковель в 5.55. При этом в Луцк он будет прибывать в 6.23 из Ковеля.