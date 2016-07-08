Жителя Одессы будут судить по подозрению в совершении двух терактов в городе в 2014 году

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, установлено, что подозреваемый вместе с сообщниками в апреле 2014 года совершил террористические акты. В частности, поджег бутылками с горючей смесью («коктейль Молотова») магазин «Сильпо» и офис одной из политических партий.

Свои поступки подозреваемый аргументировал тем, что считал, что политическая организация и предприятие осуществляли финансовую поддержку Евромайдана.

Сейчас злоумышленник содержится под стражей.

На этой неделе прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении этого гражданина, который подозревается в совершении террористических актов и мошенничестве (ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

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Как сообщал УНИАН, в апреле в Одессе правоохранители задержали исполнителя двух терактов в городе, совершенных в 2014 году. В частности, он принимал участие в поджогах офиса политической партии по проспекту Добровольского и магазина «Сильпо» по улице Довженко. Оба объекта расположены в жилых многоквартирных домах.

В ходе обысков по месту жительства гражданина обнаружено и изъято 4 взрывных устройства и др.

После совершения терактов мужчина скрывался в так называемой «ЛНР», где выполнял различные задачи террористов. В этом году вернулся в Одессу и был задержан.