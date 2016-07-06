В Луганской области будут судить 8 пособников "ЛНР"

Как сказано в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, они обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения конституционного строя или захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

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По совокупности инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.