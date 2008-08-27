На горящих армейских складах хранится 90 тыс. тонн снарядов

Из-за пожара на военных складах в/чА0829 61 арсенала южного оперативного командования ВСУ проводится эвакуация жителей военного городка, расположенного вблизи г. Лозовая Харьковской области.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, пожар возник около 16.30 в результате возгорания травы.

По данным источника, огонь перебросился на территорию открытых складов боеприпасов, на которых хранится 90 тыс. тонн снарядов, 80-миллиметровых мин, 150-миллиметровых реактивных снарядов.

Как отметил собеседник агентства, «ситуация ухудшается из-за жары и сильного ветра». Сейчас на месте пожара работает два пожарных танка, на подходе другая пожарная техника.

Следует отметить, что г. Лозовая является узловой железнодорожной станцией, через которую проходят поезда из Москвы в Симферополь.