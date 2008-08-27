Черновецкий готовит распродажу земель Ботанического сада - блок Кличко

Блок Виталия Кличко в Киевсовете заявляет, что власти столицы намерены отдать под застройку заповедные земли Центрального ботанического сада и лесной зоны в Днепровском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, проекты решений относительно 42 участков общей площадью 4 гектара вынесены на рассмотрение сессии Киевсовета 28 августа.

По словам депутата от Блока Кличко Валерия КАРПУНЦОВА, «Киевские власти готовят к продаже землю возле и на территории Центрального ботанического сада по переулку Бастионному. Под распределение также подпадают лесной фонд по Литинскому переулку и улице Марганецкой». “Ходатайства на выделение частным лицам 42 участков площадью 9-11 соток на указанных улицах поданы одной датой и так же одной датой мэрия приняла положительные решения. По оценкам экспертов, рыночная стоимость сотки в районе Ботанического сада может достигать 200 тысяч долларов”, - отмечается в сообщении.

В Блоке Виталия Кличко напоминают, что Ботанический сад на Печерске имеет статус ландшафтного заповедника. “Отчуждение даже малейшей части его территории является прямым нарушением Закона о природном заповедном фонде Украины и Лесном Кодексе Украины. Кроме того, застройка на территории Ботсада может уничтожить знаменитую Липовую аллею, которая находится на его территории, и разрушить еще не исследованные пещеры времен Киевской Руси. Кроме того, часть этих участков расположена в пределах охранных зон памятников истории и архитектуры, в частности Киевской крепости. Намерения власти также могут привести и к трагическим последствиям - возведение многоэтажек на оползнеопасных почвах Зверенецкого холма, может разрушить территорию Ботанического сада и прилегающих жилых домов”, - отмечают в Блоке Кличко.

Как отметил В.КАРПУНЦОВ, разрешительные документы для отвода 42 участков земли также не выдерживают юридической критики. “Отвод таких участков возможен только на конкурсных принципах. Кроме того, подобные изменения невозможны без внесения изменений в Генплан Киева. Они требуют обязательной государственной экспертизы”, - отметил В.КАРПУНЦОВ и сообщил, что депутаты Блока Виталия Кличко будут требовать снятия вопроса с повестки дня.

«Каждый опытный юрист может раскритиковать документы, которые власти надеются утвердить на сессии. Именно поэтому они готовились тайком от общины, в невероятно сжатые сроки. Убежден, правоохранительные органы должны оперативно отреагировать на нарушение природоохранного и земельного законодательства возле уникального ландшафтного заповедника», - подчеркнул В.КАРПУНЦОВ.