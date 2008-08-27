В Донецкой области мужчина с электрошокером ограбил АЗС

В Славянске Донецкой области мужчина с электрошокером напал на оператора и ограбил АЗС.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, 26 августа в Славянский горотдел миниции обратился 22-летний оператор газозаправочной станции. Он сообщил, что неизвестный на территории заправочной станции, используя электрошокер, напал на него, завладел его мобильным телефоном, а также денежной выручкой АЗС в сумме 2,5 тыс. грн.

Принятыми мерами работниками государственной службы охраны вскоре был задержан 40-летний частный предприниматель, житель Дружковки. По факту совершения преступления проводится расследование.