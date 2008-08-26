В исправительной колонии с бизнесмена потребовали 15 тыс. долларов

В Харьковской области работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили заместителя начальника исправительной колонии, который требовал 15 тыс. долларов (получил 9,9 тыс. дол.) взятки от представителя частного предприятия за содействие в заключении договоров купли-продажи товаров между указанной колонией и предприятием.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины, органами прокуратуры в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).