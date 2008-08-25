Автобус с украинскими туристами попал в аварию в Египте

В Египте автобус, в котором находились 25 туристов из Украины, России, Беларуси и Венгрии, попал в воскресенье, 24 августа, в аварию.

ДТП состоялось на скоростной автотрассе в 70 километрах от Каира. "В итоге ДТП погиб охранник-египтянин и серьезно пострадала туристка из Беларуси", - сообщили в консульском отделе посольства России в АРЕ.

Туристы, которые находились в автобусе, отдыхали по линии туристической компании Пегас Туристик на египетских курортах Таби и Нувейби на Красном море.

В этом году это не первое ДТП в Египте. 17 августа в автомобильной аварии в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира погибли, по меньшей мере, 10 человек и 11 получили ранение.

16 июля этого года в Египте состоялось масштабное ДТП, в результате которого 40 людей погибли и больше 60 получили ранение.

В мае на трассе Шарм-эль-Шейх - Каир опрокинулся и загорелся автобус, в котором находились около 40 туристов из разных стран. В результате события погибла украинка, шестеро россиян, румын, а также второй водитель автобуса. Еще 29 туристов, двое полицейских и гид получили ранения.

Корреспондент