В суде апелляцию "айдаровца" Лихолита уже более двух часов не могут начать рассматривать

Как передает корреспондент УНИАН, в Печерском районном суде Киева, где с помощью видеосвязи с Апелляционным судом должно состояться рассмотрение апелляции, продолжает находиться большое количество людей в ожидании начала заседания.

Представители стороны обвинения и судьи до сих пор так и не явились на заседание.

Народные депутаты и Лихолит предполагают, что в Апелляционном суде не могут найти судей, которые готовы выйти сегодня на работу.

Активисты не собираются покидать суд.

В зал судебных заседаний также пришла жена Лихолита.

У входа в помещение Печерского суда на улице находится большое количество людей.

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Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский суд арестовал Лихолита на два месяца. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.

После этого в здании суда произошло столкновение. Активисты всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца»

Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихолита.

Активисты перекрыли напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика.