Дело "айдаровца": Лихолита в суде перевели в другой зал для рассмотрения апелляции

Как передает корреспондент УНИАН, в нем установлен широкоформатный телевизор для проведения судебного заседания посредством видеоконференции.

Сторона защиты будет требовать вообще отменить меру пресечения «айдаровцу». Суд вчера принял решение арестовать его на два месяца.

В новом зале Лихолит вместе со своим адвокатом сидят на месте стороны защиты.

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До этого «айдаровец» находился за стеклом, где обычно держат задержанных лиц.

В то же время представителей стороны обвинения в судебном зале пока нет.

Сторона защиты Лихолита не может точно сказать, когда начнется заседание.

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский суд арестовал Лихолита на два месяца. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.

После этого в здании суда произошло столкновение. Активисты всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца»

Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихолита.

Активисты перекрыли напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика.