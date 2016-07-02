Дело "айдаровца": Лихолита в суде перевели в другой зал для рассмотрения апелляции
В Печерском районном суде Киева бывшего начальника штаба батальона «Айдар» Валентина Лихолита перевели в другой зал для рассмотрения апелляционной жалобы на изменение меры пресечения.
Как передает корреспондент УНИАН, в нем установлен широкоформатный телевизор для проведения судебного заседания посредством видеоконференции.
Сторона защиты будет требовать вообще отменить меру пресечения «айдаровцу». Суд вчера принял решение арестовать его на два месяца.
В новом зале Лихолит вместе со своим адвокатом сидят на месте стороны защиты.
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До этого «айдаровец» находился за стеклом, где обычно держат задержанных лиц.
В то же время представителей стороны обвинения в судебном зале пока нет.
Сторона защиты Лихолита не может точно сказать, когда начнется заседание.
Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский суд арестовал Лихолита на два месяца. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.
После этого в здании суда произошло столкновение. Активисты всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца»
Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихолита.
Активисты перекрыли напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика.