Над Евпаторией подняли самый большой флаг Украины

В Евпатории над Каламитским заливом сегодня – в День государственного флага Украины – подняли самый большой государственный флаг.

Таким образом Евпатория установила новый рекорд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, площадь флага составляет 311 кв. м (ширина – 14,4 м, длина – 21,6 м), вес – около 70 кг.

Стяг пошили евпаторийские мастерицы швейной фабрики. К прошлогоднему украинскому флагу, сделанному в Евпатории, было добавлено 17 кв. м ткани. «Мы увеличили флаг на 17 квадратных метров, это символизирует 17-ю годовщину Независимости Украины», - сказал журналистам начальник Главного управления инвестиционной политики и внешнеэкономических связей Евпаторийского городского совета Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ.

Рекорд евпаторийцев зафиксировал представитель Книги рекордов Украины. «Сегодня, 23 августа, в городе Евпатория был установлен национальный рекорд Украины: над Каламитским заливом был поднят государственный флаг Украины, длиной 21,6 м, шириной 14,4 м, общей площадью 311 кв. м», - сказал представитель Книги рекордов Украины Андрей ЧЕРНЯВСКИЙ.

Государственный флаг был поднят в рамках водно-спортивного праздника «Евпатория-ралли», в котором участвуют различные плавсредства. Праздник продлится до вечера субботы.

Жителей Евпатории и гостей курорта, которые пришли посмотреть на самый большой государственный флаг Украины, приветствовал владыка морей Нептун.