Ночью в киевском кафе живьем сгорели четверо посетителей

Сегодня в 1.05 в дежурную часть Главного управления МЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в кафе «Блинофф» на бульваре Шевченко, 36а, возле центральных железнодорожных касс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, в результате пожара погибли четыре человека.

Очаг пожара находился на входе в ресторан. По словам очевидцев, пламя с входа буквально ворвалось в помещение и мгновенно охватило зал и людей. На момент возникновения пожара в двух залах кафе находилось 8 посетителей. Еще семь, а также охранник заведения были на летней площадке.

Работники заведения и некоторые посетители успели покинуть опасное место через запасной выход.

Спасатели обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Личности погибших устанавливаются.

Пострадали 8 человек, в том числе официантка. Один из пострадавших, 20-летний парень, находится в тяжелом состоянии.

Полностью пожар был ликвидирован в 2.04. Огнем уничтожено имущество и мебель, закопчены стены и потолок на площади 40 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.