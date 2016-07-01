В Днепре намерены полностью или частично перекрыть 28 улиц для ремонта
17:54, 01 июля 2016Общество
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В Днепре планируют отремонтировать 28 улиц, в связи с чем проезжую часть на них перекроют или сузят.
В Днепре намерены перекрыть 28 / Иллюстрация УНИАН
Об этом говорится в проекте распоряжения мэра Днепра, передают "События Днепра".
В проекте не указаны даты перекрытия конкретных улиц.
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Известно только, что с 12 июля до 12 октября сузят проезжую часть улицы Шмидта на участке от дома №4 до дома №14 для выполнения работ по переоборудованию канализационного коллектора.
На время перекрытия движения полицией будет разработана схема объезда транспорта.
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