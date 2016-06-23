В Днепре из-за ремонта путей два дня не будет ходить трамвай №17

Приостановка работы трамваев 17-го маршрута связана с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Николая Руденко и Ульянова.

По данным КП «Днепропетровский электротранспорт», два дня - 25 и 26 июня - с 8.30 ч. до 18.30 час. временно приостанавливает работу трамвайный маршрут №17 сообщением «ул. Старомостова - ул. Николая Руденко», сообщает 056.ua. Читайте такжеВ центре Днепра трамвай столкнулся с автомобилем По завершении ремонтных работ трамвайный маршрут возобновит работу.

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