Донецкий суд оправдал "черного трансплантолога" Зиса
...за отсутствием состава преступления
|Михаил Зис
Как передает корреспондент УНИАН, председательствующая в суде Ирина БУХТИЯРОВА, зачитав постановление суда, объявила: «Оправдать М.ЗИСА за отсутствием состава преступления».
Кроме того, суд постановил отменить предыдущую меру пресечения и вернуть М.ЗИСУ 17 тыс. грн. залога.
После оправдательного решения суда М.ЗИСА в наручниках под конвоем вывели из зала заседания. Адвокат обвиняемого Олег КУРИННЫЙ объяснил это тем, что его подзащитный незаконно задерживается областной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры для дальнейшей его экстрадиции в Молдову.
Адвокат подчеркнул, что это незаконно и он будет доказывать далее незаконность этого решения.
В тоже время охрана, которая конвоировала М.ЗИСА, на вопрос о том, почему его сегодня выводят в наручниках из зала суда, ответила: «Пока судья не дал нам официальной бумаги, М.ЗИС находится у нас под охраной».