Донецкий суд оправдал "черного трансплантолога" Зиса

Сегодня Ворошиловский районный суд города Донецка оправдал израильского хирурга Михаила ЗИСА, который обвинялся в нарушении закона Украины о трансплантации.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующая в суде Ирина БУХТИЯРОВА, зачитав постановление суда, объявила: «Оправдать М.ЗИСА за отсутствием состава преступления».

Кроме того, суд постановил отменить предыдущую меру пресечения и вернуть М.ЗИСУ 17 тыс. грн. залога.

После оправдательного решения суда М.ЗИСА в наручниках под конвоем вывели из зала заседания. Адвокат обвиняемого Олег КУРИННЫЙ объяснил это тем, что его подзащитный незаконно задерживается областной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры для дальнейшей его экстрадиции в Молдову.

Адвокат подчеркнул, что это незаконно и он будет доказывать далее незаконность этого решения.

В тоже время охрана, которая конвоировала М.ЗИСА, на вопрос о том, почему его сегодня выводят в наручниках из зала суда, ответила: «Пока судья не дал нам официальной бумаги, М.ЗИС находится у нас под охраной».