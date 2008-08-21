Сегодня на Крещатик снова выйдут танки

Сегодня в 20.00 в Киеве на Крещатике состоится генеральная репетиция парада войск по случаю 17-й годовщины Независимости Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, во исполнение Указа Президента Украины №576/2008 от 20 июня 2008 года министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ издал приказ о подготовке и проведении торжеств, посвященных 17-й годовщине Независимости Украины.

Настоящим документом предусматривается проведение в 10 часов 24 августа 2008 года парада войск в городе Киеве на Майдане Незалежности, а также артиллерийского салюта десятью залпами пушек во время поднятия Государственного флага Украины с огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.

Кроме того, в 22 часа в этот же день состоятся праздничные фейерверки двадцатью залпами салютных установок в столице нашей Родины городе-герое Киеве, в городах-героях Севастополе, Одессе, Керчи, а также в городах Виннице, Львове, Житомире, Ривне и Днепропетровске.

Нынешний парад состоится с привлечением военной техники и авиации.

В соответствии с приказом, подготовка участников парада началась 9 июня в пунктах постоянной дислокации. С 7 июля на аэродроме «Гайок» города Белая Церковь начались тренировки колонны механизированной техники. В то же время, подготовка летного состава осуществлялась на аэродромах постоянного базирования.

В общей сложности в ходе подготовки к параду состоялось 5 общих репетиции парада войск в пешем строе на взлетно-посадочной полосе аэродрома Киевского государственного авиационного завода «Авиант» и две общих генеральных репетиции всего парадного расчета на улице Крещатик с пролетом авиации.

В целом в параде войск примут участие 19 парадных расчетов, 144 единицы вооружения и военной техники в составе механизированной колонны и 30 летательных аппаратов (8 вертолетов и 22 самолета).

Участие в параде 24 августа примут также 18 оркестровых коллективов Вооруженных Сил Украины. Среди них – Сводный оркестр ВСУ, образцово-показательный оркестр ВСУ, оркестры Военно-музыкальных центров, Центров военно-музыкального искусства, высших военных учебных заведений и воинских частей.

В составе воздушной колонны над центральной частью Киева в День Независимости готовятся пролететь самолет-разведчик Су-24МР и 3 бомбардировщика Су-24М, 6 истребителей МИГ-29, 6 истребителей Су-27, 4 штурмовика Су-25, самолет транспортной авиации Ил-76, самолет транспортной авиации Ан-26, звенья вертолетов Ми-8 и Ми-24 (по 4 единицы каждое).

Общее количество личного состава, который будет задействован в участии в параде войск в пешем порядке, составляет свыше 3 тысяч военнослужащих. Кроме того, в участии в параде войск в составе механизированной колонны, для перевозки личного состава и для проведения артиллерийского салюта и праздничных фейерверков будут задействованы еще почти 1100 военных. Для участия и обеспечения парада в составе воздушной колонны выделено свыше 1600 военнослужащих ВС Украины.

Таким образом, общая численность военнослужащих, которые будут принимать участие в подготовке и проведении парада войск по случаю 17-й годовщины Независимости Украины, - свыше 6 тысяч

Следует отметить, что предыдущий парад с привлечением военной техники в Киеве состоялся в 2001 году.