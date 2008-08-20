Инвесторы боятся, что Киев - следующий в списке Кремля

Инвесторы говорят, что увеличиваются расходы на страхование в Украине на фоне опасений, что конфликт между Западом и Кремлем может распространиться на Украину. Об этом говорится в статье британского делового издания Financial Times.

Журнал цитирует стратега из компании RBS Сapital Markets Пола БИШКО, который говорит, что рынок все больше беспокоят сообщения, что Россия не торопится оставлять грузинскую территорию.

В то время как конфликт продолжается, действия России позволяют многим инвесторам предполагать, что Украина будет следующей из-за стратегического порта в Крыму. По мнению П.БИШКО, возможно, Россия теперь попытается забрать Крым, и именно поэтому расходы на страхование растут. Журнал отмечает, что Киев беспокоит тот факт, что Россия откажется выводить свой флот с украинской территории в 2017 году, когда истекает срок аренды.

Еще большую обеспокоенность, говорится далее в журнале, вызывает поддержка Россией сепаратистов в Крыму. Кремль на официальном уровне не подвергает сомнению право Украины на Крым, но украинские официальные представители, пишет издание, опасаются, что такие амбиции могут у России появиться.