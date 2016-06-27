Дело об убийстве в зоне АТО офицера СБУ: в Мариуполе в суде произошли стычки (фото, видео)

Беспорядки начались после окончания срока задержания под стражей для подозреваемых, передает 112 Украина.

"В 17:20 закончилось время, когда подозреваемые находились под стражей. После этого начались стычки, кто-то вызвал полицию, приехали вооруженные бойцы спецподразделения, и в тот момент уже подозреваемые самовольно вышли из-за ограничения, встретились со своими родственниками. После того, как прибыли бойцы спецподразделения, их снова отодвинули за заграждение. Сюда приехал лично глава полиции Вячеслав Аброськин (глава ГУ Нацполиции в Донецкой обл. – Ред.)", - сказано в сообщении.

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Позднее Вячеслав Аброськин в комментарии прокомментировал инциденты, происшедшие в суде.

"Некоторые особы из числа родственников и близких (арестованных - Ред.) решили сорвать либо затянуть судебное заседание, своими действиями спровоцировать сотрудников полиции, дестабилизировать ситуацию и не дать суду принять решение. В настоящее время обстановка полностью стабильная, все люди находятся в зале, была попытка арестованных совершить побег из-под стражи. Полиция Донецкой области обеспечивает конвоирование арестованных лиц и публичный порядок в районе и в Приморском суде", - отметил глава областной полиции.

Как сообщал УНИАН, офицер СБУ Мандзик был убит 21 марта 2015 года в Волновахе. По подозрению в убийстве были задержаны 11 человек. В результате обысков у злоумышленников изъято большой арсенал оружия и взрывчатки.