Полторак уволил из рядов ВСУ "погоревшего" на взятке офицера

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Как напомнили в ведомстве, офицер-воспитатель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна пытался получить взятку за содействие в поступлении в учебное заведение одному из кандидатов.

"Министром обороны Украины принято решение уволить данного офицера из рядов Вооруженных сил Украины и лишить офицерского звания", - подчеркивается в сообщении.

"Неоднократно подчеркивал, что мы будем бороться с проявлениями коррупции на всех звеньях. Взяточникам не место в Вооруженных силах Украины, убежден, вместе мы преодолеем эту проблему", - цитирует Полторака пресс-служба Минобороны.

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Как сообщалось, СБУ совместно с военной прокуратурой 16 июня задержала за взятку должностное лицо Киевского военного лицея.

По данным правоохранителей, он систематически вымогал деньги от родителей абитуриентов за содействие в зачислении в лицей, а от курсантов – за успешную сдачу зачетов и экзаменов.

Сотрудники СБУ задержали офицера во время получения части взятки в сумме 1900 евро от родственников одного из абитуриентов. В общем свою «помощь» взяточник оценил в 5 тыс. долларов.