Прокуратура: сотрудник Нацполиции и два бывших милиционера организовали преступную схему

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, правоохранителями пресечена незаконная деятельность оперуполномоченного одного из районных управлений Нацполиции, который в сговоре с двумя бывшими милиционерами организовал схему вымогательства денег у граждан.

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В одном из случаев злоумышленники противоправно задержали 33-летнего киевлянина и на основании незаконного постановления провели в его квартире обыск, во время которого обнаружили и изъяли наркотик. В дальнейшем милиционер и его сообщники угрозами заставили родственников задержанного передать им взятку в сумме 5 тыс. долларов за непривлечение его к уголовной ответственности.

В настоящее время задокументировано несколько эпизодов преступной деятельности этой группы. В служебных помещениях и по месту жительства злоумышленников проведены обыски.

По результатам расследования указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.